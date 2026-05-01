Legnano medico salvo dal malore | l’eroica reazione di due allenatori

Due allenatori di una palestra vicina a Legnano sono intervenuti tempestivamente giovedì 30 aprile quando un medico di 53 anni ha avuto un arresto cardiaco in via Parma. Dopo aver chiamato i soccorsi, hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarlo, contribuendo a salvargli la vita. L’intervento rapido ha permesso di stabilizzare l’uomo prima dell’arrivo dei paramedici. La vicenda è stata confermata dalle autorità locali.

? Cosa sapere Medico di 53 anni in arresto cardiaco giovedì 30 aprile in via Parma a Legnano.. Due allenatori hanno salvato l'uomo utilizzando il defibrillatore recuperato in una palestra vicina.. Un medico di 53 anni è stato salvato da un arresto cardiaco nella serata di giovedì 30 aprile in via Parma a Legnano, grazie all’intervento tempestivo di due allenatori che hanno utilizzato il defibrillatore recuperato in una palestra vicina. Il malore ha colpito l’uomo mentre stava rientrando verso la propria abitazione dopo aver partecipato a una partita di calcetto. La rapidità della reazione dei passanti è stata determinante: i due allenatori, presenti nei paraggi, non hanno esitato a correre verso il palazzetto dello sport per prelevare il dispositivo Dae necessario alle manovre di primo soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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