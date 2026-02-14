Modena 34enne colpito da infarto a calcetto | salvato con Ecmo dopo arresto cardiaco e coronarografia d’urgenza

A Modena, un uomo di 34 anni ha avuto un infarto durante una partita di calcetto, e il suo arresto cardiaco è stato fermato grazie all’uso dell’Ecmo. La squadra di soccorso ha agito rapidamente, eseguendo anche una coronarografia d’urgenza per risolvere il problema. Il giocatore è stato subito trasferito in ospedale, dove è stato mantenuto in vita con questa tecnologia avanzata.

Modena, giovane colpito da infarto durante una partita di calcetto: intervento salvavita con l’Ecmo. Un uomo di 34 anni è stato salvato da un arresto cardiaco improvviso durante una partita di futsal a Modena, grazie a un intervento tempestivo che ha visto l’impiego cruciale dell’Ecmo, una macchina di supporto vitale extracorporeo. L’evento è avvenuto il 14 febbraio 2026 presso l’ospedale civile Baggiovara di Modena, dove il paziente è stato immediatamente soccorso e stabilizzato. Il dramma in campo e la corsa in ospedale. La partita si stava svolgendo regolarmente quando il giovane ha accusato un forte dolore toracico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

