Modena 34enne colpito da infarto a calcetto | salvato con Ecmo dopo arresto cardiaco e coronarografia d’urgenza

A Modena, un uomo di 34 anni ha avuto un infarto durante una partita di calcetto, e il suo arresto cardiaco è stato fermato grazie all’uso dell’Ecmo. La squadra di soccorso ha agito rapidamente, eseguendo anche una coronarografia d’urgenza per risolvere il problema. Il giocatore è stato subito trasferito in ospedale, dove è stato mantenuto in vita con questa tecnologia avanzata.

Modena, giovane colpito da infarto durante una partita di calcetto: intervento salvavita con l’Ecmo. Un uomo di 34 anni è stato salvato da un arresto cardiaco improvviso durante una partita di futsal a Modena, grazie a un intervento tempestivo che ha visto l’impiego cruciale dell’Ecmo, una macchina di supporto vitale extracorporeo. L’evento è avvenuto il 14 febbraio 2026 presso l’ospedale civile Baggiovara di Modena, dove il paziente è stato immediatamente soccorso e stabilizzato. Il dramma in campo e la corsa in ospedale. La partita si stava svolgendo regolarmente quando il giovane ha accusato un forte dolore toracico.🔗 Leggi su Ameve.eu Colpito da infarto, va in arresto cardiaco refrattario al defibrillatore. I sanitari non si arrendono e all'ospedale Molinette di Torino viene salvato anche grazie alla circolazione extracorporea Un paziente colpito da infarto e in arresto cardiaco refrattario al defibrillatore è stato salvato grazie a interventi specialistici presso le Molinette di Torino. Infarto durante il calcetto: intervento salvavita a Modena. Momenti di panico per un 34enne Un uomo di 34 anni è stato colpito da un infarto durante una partita di calcetto a Modena, causando un grande spavento tra i presenti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Modena, 34enne ha un infarto alla partita di calcetto: salvato con la circolazione extracorporea; Modena alla ricerca della vittoria casalinga con la Carrarese. Infarto durante il calcetto: intervento salvavita a Modena. Il 34enne ora sta beneIl paziente è stato sottoposto a coronarografia in emergenza, ma si è verificato un improvviso peggioramento ed è dovuta intervenire la squadra dell’Ecmo, il supporto che aiuta il cuore a pompare sang ... msn.com Modena, 34enne ha un infarto alla partita di calcetto: salvato con la circolazione extracorporeaSocietà: Trattato dal Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Civile di Baggiovara, prosegue la sua riabilitazione ... lapressa.it L’uomo, un 34enne di origini napoletane, avrebbe cercato così di ottenere il risarcimento. Al veicolo erano state smontate diverse parti facebook