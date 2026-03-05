infarto al calcetto salvato dalla farmacista col defibrillatore

Un uomo di 48 anni di Stezzano si è accasciato durante una partita di calcetto. La farmacista presente sul posto, Vittoria Purpura, ha utilizzato il defibrillatore per intervenire e salvargli la vita. La donna era accompagnata dalla figlia al momento dell'emergenza. L'intervento rapido ha permesso di stabilizzare la situazione e di evitare conseguenze più gravi.

LA STORIA. Gaetano Russo, 48 anni, di Stezzano, si è sentito male: soccorso con il defibrillatore dalla farmacista Vittoria Purpura che era lì con la figlia. «A essere sincero non ricordo assolutamente nulla di quei momenti: mia moglie mi ha poi detto che le ho anche scritto un messaggio dicendole che stavo male, ma io non ne ho memoria. Mi sono svegliato in un letto d’ospedale, erano le 11 di venerdì mattina e mi sono chiesto: ma cosa ci faccio qui? Poi mi hanno raccontato e ho saputo che sono qui, nel senso però di vivo, grazie all’intervento di questa persona che io non conosco ma che sarà la prima che andrò a ringraziare di persona appena sarò dimesso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

