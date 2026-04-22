Sorpasso vietato muore a 24 anni feriti figlio di un anno e convivente | tre anni al responsabile

Un incidente stradale nel comune di Veglie si è concluso con la morte di un giovane di 24 anni, mentre la convivente di 19 anni e il loro bambino di un anno sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di sorpasso, quando alla guida di un’Audi A4 c’era il giovane, che ha urtato una Lancia Y sulla quale viaggiava una famiglia. Il responsabile è stato condannato a tre anni di reclusione.