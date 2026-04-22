Sorpasso vietato muore a 24 anni feriti figlio di un anno e convivente | tre anni al responsabile
Un incidente stradale nel comune di Veglie si è concluso con la morte di un giovane di 24 anni, mentre la convivente di 19 anni e il loro bambino di un anno sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di sorpasso, quando alla guida di un’Audi A4 c’era il giovane, che ha urtato una Lancia Y sulla quale viaggiava una famiglia. Il responsabile è stato condannato a tre anni di reclusione.
VEGLIE - Al volante di un’Audi A4, tentò il sorpasso di una Lancia Y a bordo della quale viaggiava una giovane famiglia: Cristian Greco, 24enne di Veglie, la convivente di 19 anni e il loro figlioletto di un anno e mezzo. Il tentativo di rientrare non bastò a evitare il peggio: urtò l’utilitaria.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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