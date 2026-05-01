Un uomo di 47 anni è stato arrestato ad Avellino con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di un bambino di 10 anni. Il bambino è stato tenuto rinchiuso e legato al letto per un periodo di sei anni. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo è stato trasferito a Bellizzi Irpino. L'indagine ha portato alla scoperta della lunga detenzione e delle modalità di isolamento del minore.

? Cosa sapere Arrestato 47enne ad Avellino per maltrattamenti e sequestro di un bambino di 10 anni.. L'uomo è stato trasferito a Bellizzi Irpino dopo sei anni di isolamento forzato.. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni, accusato di aver perpetrato maltrattamenti e il sequestro di un bambino di 10 anni nel territorio irpino. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, a seguito della richiesta formulata dall’ufficio che ha coordinato i rilievi investigativi....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irpini: arrestato 47enne, bambino di 10 anni legato al letto per 6 anni

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