Notizie confermate sulla squadra per la sfida di lunedì con la PL
Sono state confermate le formazioni della squadra che domenica scorsa ha affrontato la partita in Premier League. La rosa comprende i giocatori che scenderanno in campo lunedì prossimo, con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite. La squadra si prepara per l’impegno, mentre i media seguono attentamente le ultime notizie ufficiali sulla composizione. Le conferme sono state comunicate direttamente dalla società.
2026-03-16 20:47:00 Giorni caldissimi in redazione! Le api possono muoversi a breve distanza dalle prime cinque. Il Brentford ospita i Wolves al Gtech Community Stadium mentre gli uomini di Keith Andrews mirano a rafforzare le loro aspirazioni europee con la vittoria sull’ultimo club della Premier League. I Bees hanno vissuto una splendida prima stagione sotto la guida di Andrews e possono portarsi a due punti dalla top five con tre punti contro la squadra di Rob Edwards. Ma i Wolves hanno perso solo una delle ultime cinque partite di campionato, quella serie includeva vittorie su Aston Villa e Liverpool, e possono permettersi di nutrire la speranza di evitare di finire ultimo, anche se è probabile che sfuggire alla retrocessione sia al di là delle loro possibilità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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