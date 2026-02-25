Verona e Pisa con un piede in B per il Lecce aumentano le chance di salvezza

A 12 turni dalla fine del campionato il distacco di scaligeri e toscani dalla quota salvezza è significativo, mentre sei squadre, racchiuse in cinque punti, sono in lotta per evitare la terzultima posizione LECCE - Pisa ed Hellas Verona sono con un piede, e forse di più, in serie B. Sebbene ci siano ancora 12 partite da disputare prima della fine della stagione, i 9 punti di svantaggio rispetto a Lecce, Fiorentina e Cremonese rappresentano un divario importante, difficile da colmare. La corsa per la salvezza al momento coinvolge anche Torino e Genoa che hanno 27 punti: in pratica ci sono cinque squadre, racchiuse in tre punti, in lotta per evitare la terzultima posizione. Non può dirsi del tutto al sicuro nemmeno il Cagliari, che di punti ne ha 29, ma solo un harakiri della formazione di Nicola potrebbe cambiarne il destino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

