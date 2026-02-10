Fabrizio Romano ha confermato che Christopher Nkunku non ha mai pensato di lasciare il Milan. L’attaccante francese aveva parlato alla 'Gazzetta' e, secondo Romano, le sue parole sono chiare: Nkunku è felice in rossonero e non ci sono stati tentativi di trasferimento. La sua posizione sembra essere ferma, almeno per il momento.

Nel suo ultimo video su YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulle diverse trattative e indiscrezioni di mercato legate alle squadre italiane. Non poteva mancare il Milan, già alla ricerca in vista di giugno di un attaccante. A proposito, il giornalista ha commentato la lunga intervista che Christopher Nkunku ha concesso a 'La Gazzetta dello Sport', in cui il giocatore ha confermato che non è mai passata per la sua testa l'idea di un trasferimento a gennaio. "Il giocatore ha confermato quello che abbiamo raccontato qui sul canale per settimane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano: “Nkunku ha confermato che non ha mai avuto intenzione di lasciare il Milan”

Approfondimenti su Nkunku Milan

Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, risponde alle domande del giudice del Tribunale di Sion riguardo alla cauzione e alla sua permanenza in Svizzera.

Christopher Nkunku ha chiarito di non aver mai avuto l’intenzione di lasciare il Milan.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...; Mercato Roma LIVE: pressing per Zaragoza. Nkunku vuole restare al Milan; Roma, vicino Zaragoza. E Gasperini chiede un sacrificio ai Friedkin per Nkunku; Calciomercato, gli ultimi giorni: da Zaragoza a Sulemana e Lookman, trattative e affari.

Romano su Nkunku: Indispettito da tutte le voci di mercato. Non ha mai minimamente avuto intenzione di lasciare il MilanNel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto sul Milan e le operazioni di calciomercato legate al ... milannews.it

Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale della stagione. ilmessaggero.it

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato di Christopher #Nkunku e Dusan #Vlahovic, il cui nome continua a restare in orbita #Milan. x.com

Romano fa chiarezza: Nkunku giura fedeltà, 19mln per Jimenez e il sogno Vlahovic! https://www.milannews24.com/mercato-milan-vlahovic-nkunku-romano-parole/ #Milan #Nkunku #Vlahovic #Mercato - facebook.com facebook