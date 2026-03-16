Di Canio ha commentato le recenti difficoltà dell’Inter, sottolineando che la squadra attualmente non ha certezze e che si percepisce una paura diffusa di rivivere esperienze negative del passato. Durante un intervento a Sky Sport, ha analizzato la situazione dopo il pareggio contro l’Atalanta, evidenziando le tensioni e le insicurezze che si sono manifestate in campo.

Inter News 24 Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così delle difficoltà dell’Inter di Chivu emerse dopo il pareggio con l’Atalanta. Dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha analizzato il periodo complesso che sta attraversando l’Inter, mettendo in luce le fragilità emerse nelle ultime uscite. Secondo l’opinionista, l’equilibrio della squadra di Cristian Chivu si è incrinato non appena sono venute meno alcune certezze individuali e collettive: « Prima Zielinski non ha fatto sentire la mancanza di Calhanoglu perché funzionava tutto e c’era Lautaro. Adesso che è in difficoltà, manca Lautaro e c’è stanchezza, è tornato anche lui non concreto, non decisivo, è tornato agli antichi difetti ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio sulle difficoltà dell’Inter: «Squadra che ora non ha sicurezze. C’è una paura tremenda che succeda quello che è successo in passato…»

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