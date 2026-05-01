Lecce Di Francesco avverte pre Pisa | In ritiro abbiamo toccato tante corde Dobbiamo smorzare le pressioni e lasciarci andare

Prima della sfida contro il Pisa, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526, l’allenatore del Lecce ha parlato ai giornalisti. Ha detto che nel ritiro della squadra sono state toccate molte corde e ha sottolineato l’importanza di ridurre le pressioni per permettere ai giocatori di esprimersi al meglio. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima della partita e sono state trasmesse da DAZN.