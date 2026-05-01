Lecce Di Francesco avverte pre Pisa | In ritiro abbiamo toccato tante corde Dobbiamo smorzare le pressioni e lasciarci andare
Prima della sfida contro il Pisa, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526, l’allenatore del Lecce ha parlato ai giornalisti. Ha detto che nel ritiro della squadra sono state toccate molte corde e ha sottolineato l’importanza di ridurre le pressioni per permettere ai giocatori di esprimersi al meglio. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima della partita e sono state trasmesse da DAZN.
Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Pisa, Hiljemark prima del Lecce: «Una vittoria non cambia la classifica ma la squadra è ancora viva e non ha mollato mai» Venezia, Stroppa dopo la promozione in Serie A: «Grandissima cavalcata, meritavamo questo risultato. Il mio futuro lo deciderà Antonelli» Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» Flamengo, parla il direttore sportivo Boto: «Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente.🔗 Leggi su Calcionews24.com
[VIGILIA] LECCE-PISA UNO SCONTRO DIRETTO DA AFFRONTARE CON CORAGGIO. BELLA SORPESA PER I TIFOSI
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