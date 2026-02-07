Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Udinese | Sappiamo che dobbiamo migliorare non abbiamo a disposizione Berisha In futuro…

Eusebio Di Francesco si presenta in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Il tecnico dei salentini ammette che la squadra deve ancora migliorare e sottolinea l’assenza di Berisha, portiere titolare. Di Francesco non fa troppi giri di parole e annuncia che in futuro ci saranno cambiamenti, senza però entrare troppo nei dettagli. Domani il Lecce cercherà di fare risultato in casa, anche se sa che sarà una partita difficile contro un’Udinese che punta a consolidare la sua posizione in classifica.

Nella conferenza stampa pre partita tra Lecce e Lazio, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha condiviso le sue impressioni su Cheddira e aggiornamenti sul rientro di Berisha.

Di Francesco: Stulic sta meglio. Berisha? Il recupero è in ritardoNella conferenza stampa pre- Udinese, l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato della possibilità di cambio modulo, della carenza di gol e anche dello striscione d’incitamento della ... leccesette.it

Di Francesco: Pochi gol? È nel DNA della squadraSull’ avversario, Di Francesco ha dichiarato che la sua forza sta nel dinamismo e nel dare pochi punti di riferimento. In più, l’Udinese dispone di ottimi tiratori anche dalla distanza e bisognerà ... leccezionale.it

