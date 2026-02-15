Conferenza stampa Di Francesco pre Cagliari Lecce | Dobbiamo riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada noi non giochiamo col 4-3-3 ma…
Eusebio Di Francesco ha parlato oggi prima della partita tra Cagliari e Lecce, spiegando che la squadra deve recuperare i punti persi nelle ultime settimane. Ha anche precisato che non utilizza il modulo 4-3-3, ma preferisce altre soluzioni tattiche che si adattino meglio ai giocatori a disposizione. Durante la conferenza, il tecnico ha sottolineato l'importanza di affrontare la sfida con determinazione, puntando sulla voglia di fare risultato. Ha ricordato che il match si svolge allo stadio Sant’Elia, dove il Lecce cercherà di conquistare punti fondamentali per la classifica.
Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Udinese: «Sappiamo che dobbiamo migliorare, non abbiamo a disposizione Berisha. In futuro…»
Eusebio Di Francesco si presenta in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese.
Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juventus: «Consapevoli della forza dell’Inter, ma noi siamo sulla strada giusta»
Locatelli ha parlato prima della partita tra Inter e Juventus, spiegando che la squadra è consapevole della forza dell’Inter ma che lavora ogni giorno per migliorare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
