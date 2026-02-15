Conferenza stampa Di Francesco pre Cagliari Lecce | Dobbiamo riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada noi non giochiamo col 4-3-3 ma…

Eusebio Di Francesco ha parlato oggi prima della partita tra Cagliari e Lecce, spiegando che la squadra deve recuperare i punti persi nelle ultime settimane. Ha anche precisato che non utilizza il modulo 4-3-3, ma preferisce altre soluzioni tattiche che si adattino meglio ai giocatori a disposizione. Durante la conferenza, il tecnico ha sottolineato l'importanza di affrontare la sfida con determinazione, puntando sulla voglia di fare risultato. Ha ricordato che il match si svolge allo stadio Sant’Elia, dove il Lecce cercherà di conquistare punti fondamentali per la classifica.

