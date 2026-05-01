le sei stelle al merito i campioni del lavoro la scelta di mattarella

Il presidente ha conferito sei stelle al merito a rappresentanti di diversi settori del lavoro. I premiati sono Claudio Cavallini, Gianni Collina, Paolo Pastorello, Enrico Pini, Paolo Schiavina e Monica Tangari. La cerimonia si è svolta in un’occasione ufficiale, con la presenza di autorità e rappresentanti delle categorie coinvolte. La consegna delle onorificenze ha celebrato il contributo di ciascuno nel loro ambito professionale.

Stella al merito ai nostri campioni del lavoro. Sono Claudio Cavallini, Gianni Collina, Paolo Pastorello, Enrico Pini, Paolo Schiavina e Monica Tangari. La cerimonia di consegna delle onorificenze oggi a Bologna al Palazzo Re Enzo. Si tratta della più alta onorificenza che la Repubblica riconosce ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per particolari doti di perizia, laboriosità, iniziativa ed etica professionale. Ecco i sei Maestri del Lavoro di Ferrara che faranno parte del Consolato provinciale guidato da Nicola Cecere. Claudio Cavallini, dipendente di Basell Poliolefine, è divenuto quadro e caporeparto in un impianto industriale....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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