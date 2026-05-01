Le ricette diventano gioielli | mostra a Forlimpopoli

A Forlimpopoli si svolge una mostra che unisce l’arte dell’oreficeria con la tradizione gastronomica locale. I giovani artisti del liceo artistico di Reggio Emilia sono i protagonisti di questa iniziativa, che mette in mostra creazioni di gioielli ispirati a ricette e ingredienti della cucina tradizionale. L’evento si propone di mettere in risalto la creatività giovanile attraverso un percorso tra arte e cibo.

L’oreficeria incontra la tradizione gastronomica in un connubio inedito che vede protagonisti i giovani talenti del liceo artistico di Reggio Emilia. Domani alle 16,30, la galleria ‘A Casa di Paola’ a Forlimpopoli ospiterà l’inaugurazione di ‘Ricette Preziose’, un progetto espositivo che trasforma ortaggi e frutti in gioielli contemporanei. Sotto la guida del professor Daniele Tamburro, gli studenti hanno reinterpretato l’eredità di Artusi, traducendo le sue celebri ricette in manufatti di alto valore artistico. L’iniziativa, sostenuta dal Comune, non si limita all’estetica, ma propone una riflessione profonda sullo spreco alimentare e sulla consapevolezza del cibo nella società odierna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le ricette diventano gioielli: mostra a Forlimpopoli Notizie correlate "Ricette Preziose": in mostra a Forlimpopoli le creazioni degli studenti ispirate a Pellegrino ArtusiUna riflessione sul valore culturale del cibo, ispirata anche a Pellegrino Artusi. Ravenna: i monumenti UNESCO diventano 24 gioielli di design? Cosa sapere Otto studenti dell'Accademia di Ravenna espongono 24 gioielli al Museo Nazionale fino al 31 maggio.