Ravenna | i monumenti UNESCO diventano 24 gioielli di design

Otto studenti dell’Accademia di Ravenna hanno allestito una mostra che espone 24 gioielli ispirati ai monumenti UNESCO della città. L’esposizione si tiene presso il Museo Nazionale e sarà aperta al pubblico fino al 31 maggio. I pezzi, realizzati dagli studenti, riproducono dettagli e forme dei monumenti patrimonio dell’umanità, creando un ponte tra arte, design e storia locale.

? Cosa sapere Otto studenti dell'Accademia di Ravenna espongono 24 gioielli al Museo Nazionale fino al 31 maggio.. Le planimetrie dei monumenti UNESCO diventano oggetti di design in metallo e micromosaico filato.. Otto studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna hanno trasformato le planimetrie dei monumenti UNESCO in una collezione di 24 gioielli esposti da ieri al Museo Nazionale di Ravenna. L’esposizione, intitolata Micro & Macro. Tramandare Ravenna, mette in mostra il lavoro di Anna Agati, Giovanni Amadori, Eleonora Ancarani, Sara Casalboni, Debora Dell’Aquila, Alice La Franca, Tudor Padurean e Shuyi Qiu. Il progetto nasce dalla sinergia tra la didattica accademica e la conservazione museale, portando l’arte paleocristiana della città su metalli preziosi e inserti di micromosaico filato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: i monumenti UNESCO diventano 24 gioielli di design Notizie correlate Leggi anche: Arte e oreficeria. In mostra gioielli ispirati ai monumenti Unesco Leggi anche: L'oro alle stelle scatena i ladri a Roma. Così i gioielli di famiglia diventano "fantasma" in 24 ore Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al Museo Nazionale di Ravenna la mostra Micro & Macro: l’arte del gioiello racconta i monumenti Unesco; Arte e oreficeria. In mostra gioielli ispirati ai monumenti Unesco; Museo nazionale, eventi tra arte e musica per riscoprire la città; Micro&Macro. Al Museo Nazionale di Ravenna la mostra Micro & Macro: l’arte del gioiello racconta i monumenti UnescoInaugura oggi, giovedì 23 aprile alle 17.30, al Museo Nazionale di Ravenna la mostra Micro & Macro. Tramandare Ravenna, progetto espositivo dedicato ai monumenti paleocristiani della città e al loro ... ravennanotizie.it Arte e oreficeria. In mostra gioielli ispirati ai monumenti UnescoSono stati realizzati da otto studenti dell’Accademia delle Belle Arti. Hanno tratto ispirazione da planimetrie e prospetti architettonici degli edifici . msn.com Faenzawebtv. . Un'esperienza unica a Ravenna, nell'ambito del Festival delle Culture. Oggi al MAR il fotoreporter iraniano Manoocher Deghati che ha raccontato le sue storie e le sue fotografie con uno sguardo sull'attualità. Con lui ha dialogato il fotoreporter - facebook.com facebook Mausoleo di Galla Placidia Ravenna x.com