Nella giornata conclusiva del campionato di Serie B, Venezia festeggia la promozione in Serie A dopo due stagioni. La squadra guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato 2-2 in trasferta contro lo Spezia, mentre il Monza è stato sconfitto 3-2 in casa dal Mantova all’ultimo minuto. La classifica si è così modificata, lasciando Venezia in testa e determinando il suo ritorno nella massima serie.

Parte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 e dopo due stagioni torna in Serie A grazie alla sconfitta all’ultimo minuto del Monza contro il Mantova per 3-2. È solo una delle sentenze arrivate dalla penultima giornata di Serie B, che ha rivoluzionato ancora una volta la classifica, preparando il terreno agli ultimi 90 minuti di follia, soprattutto nella lotta per la salvezza. Ad una giornata dalla fine la Reggiana – sconfitta oggi dal Modena – è ultima a pari punti con Pescara (battuto dal Padova) e Spezia. Sarebbero le tre retrocesse. Il Bari quartultimo è distante tre punti, grazie alla vittoria contro l’ Entella: in questo momento sarebbero proprio queste due squadre a giocarsi la salvezza ai playout.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le prime sentenze della Serie B: Venezia fa festa, folle lotta per non retrocedere | La nuova classifica a una giornata dal termine

Notizie correlate

Sampdoria crolla a Mantova, Venezia supera il Pescara: la lotta per non retrocedere si fa roventeLa 26ª giornata della Serie B mette in evidenza una Sampdoria in difficoltà e una corsa chiamata a definire gerarchie e destinazioni, tra sorprese,...

Serie A, Fiorentina fuori dal baratro: le 3 sentenze della 32esima giornataLa Fiorentina ha chiuso la 32esima giornata battendo la Lazio e avvicinandosi alla salvezza: l’Inter verso lo scudetto e la lotta Champions, tutte le...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: La riforma Foti non esime da responsabilità sindaco, assessori e revisori per il dissesto del Comune; Patentini, occorre intervenire sul sistema; Serie B, tutto da decidere: Venezia a caccia della A, Monza e Frosinone fuori. Palermo col Catanzaro; Capodanno 2026: quanto è costato davvero, cosa prevede la sentenza del Tar, cosa succede ora.

The One Piece: Svelate le prime immagini della nuova serie anime di NetflixNetflix mostra le prime immagini di The One Piece, la sua serie anime basata sul popolare manga di Eiichiro Oda sui pirati di Cappello di Paglia. Ecco tutto quello che sappiamo. In una giornata ricca ... comingsoon.it

#Calcio, serie B, il Palermo vince in rimonta sul Catanzaro 3-2. Barbera in giubilo. Due volte sotto, due volte a rialzarsi. I rosanero non mollano mai e piegano i calabresi con un rigore di Pohjanpalo all'86', salendo così a 72 punti @TgrRai #IoSeguoTgr x.com

SERIE B | Il Palermo si aggiudica la possibile anteprima playoff: rimonta e vittoria 3-2 sul Catanzaro https://gazzettadelsud.it/p=2203592 - facebook.com facebook