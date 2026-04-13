Serie A Fiorentina fuori dal baratro | le 3 sentenze della 32esima giornata

Nella 32esima giornata di Serie A, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria contro la Lazio, avvicinandosi alla salvezza. L’Inter sta consolidando la sua posizione in testa alla classifica, mentre la corsa alla Champions League si fa più intensa. Sono state emesse tre sentenze che hanno segnato gli esiti di questa giornata, rendendola una delle più decisive di questa stagione.

La Fiorentina ha chiuso la 32esima giornata battendo la Lazio e avvicinandosi alla salvezza: l’Inter verso lo scudetto e la lotta Champions, tutte le sentenze La 32esima giornata rischia di passare alla storia come un atto decisivo di questo campionato di Serie A. Ma partiamo dalla fine, dalla vittoria della Fiorentina contro la Lazio. La Viola è riuscita a mettere in campo una prova solida e concreta, che vale tre punti importantissimi nella corsa salvezza. Ormai i toscani possono essere considerati fuori dal gruppo caldo e manterranno la categoria, dopo essere stati inaspettatamente nelle retrovie per tutta la stagione. Decisiva la rete di Robin Gosens, ma anche la prestazione di de Gea, che ha salvato in tante occasioni i suoi.🔗 Leggi su Sportface.it Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Fiorentina batte la Lazio, chiusa la 32esima giornatadi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Leggi anche: Anticipi e posticipi Serie A: gli impegni del Napoli dalla 32esima alla 34esima giornata Argomenti più discussi: Verona - Fiorentina (0-1) Serie A 2025; L'anno terribile continua, italiane quasi tutte fuori dall'Europa. Ora basta con le chiacchiere; Tutte le probabili formazioni della 31^ giornata; Verona-Fiorentina 0-1: Fagioli decisivo, Viola vicino alla salvezza. La classifica di Serie A. Record di gol segnati in Serie A L'Inter sorpassa la Juventus dopo 50 anni - facebook.com facebook #Fiorentina-Lazio diretta Serie A: i viola si avvicinano alla salvezza x.com