Sampdoria crolla a Mantova Venezia supera il Pescara | la lotta per non retrocedere si fa rovente

La Sampdoria subisce una sconfitta a Mantova a causa di errori difensivi evidenti, mentre Venezia batte il Pescara con una rete decisiva nel secondo tempo. La giornata di Serie B mette in luce le tensioni tra le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, con le classifiche che si muovono rapidamente. La competizione si fa più intensa mentre le squadre cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. La sfida tra le formazioni prosegue con grande entusiasmo.

La 26ª giornata della Serie B mette in evidenza una Sampdoria in difficoltà e una corsa chiamata a definire gerarchie e destinazioni, tra sorprese, conferme e una classifica che continua a muoversi rapidamente. La giornata offre elementi concreti per valutare margini, posizioni e prossime sfide per le squadre coinvolte. Nel match in trasferta contro Mantova, Sampdoria esce sconfitta per 2-1. Il vantaggio iniziale firmato da Begic non basta: la rimonta è firmata da Bragantini, autore di una doppietta che ribalta il risultato e complica la posizione dei blucerchiati, fermi a 29 punti nella parte centrale della classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Serie A, la classifica dopo 24 giornate: dai sogni di scudetto alla lotta per non retrocedere

Uno-due Bragantini, il Mantova ribalta la Sampdoria

