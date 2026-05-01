Le piste ciclabili più amate dai milanesi per allenarsi

A Milano gli appassionati di ciclismo trovano percorsi ideali per allenarsi, che spaziano tra piste ciclabili dedicate e strade adatte a diverse tipologie di bici. La città ha ampliato le sue infrastrutture negli ultimi anni, rendendo più facile e sicuro pedalare per chi desidera allenarsi o semplicemente muoversi in bicicletta. Le zone più frequentate dagli amanti delle due ruote sono spesso segnalate e facilmente accessibili in diverse aree della città.

Milano, 1 maggio 2026 – Chi vive a Milano e ama pedalare sa che la città offre percorsi sempre più adatti ad allenamenti su strada, gravel e bici da corsa. Tra parchi urbani, canali storici e tratti immersi nel verde, esistono alcune ciclabili che sono diventate veri punti di riferimento per i ciclisti milanesi. Naviglio Martesana: la preferita per lunghe distanze. GESSATE - APP MARTESANA EXPERIENCE - IL NAVIGLIO DA MILANO A INZAGO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO La ciclabile lungo il Naviglio della Martesana è una delle più frequentate dagli sportivi. Parte dalla zona est di Milano e si sviluppa verso la provincia, attraversando paesaggi tranquilli e numerosi tratti alberati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le piste ciclabili più amate dai milanesi per allenarsi Notizie correlate A Monza ci si sposterà sempre di più in bicicletta: le nuove piste ciclabili (anche in corso Milano)Nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato nell’autunno del 2024 era stato annunciato. Idee per un mondo più verde: "Più piste ciclabili in città"Driiiiiiiiinnnnnn! Sono le 16:15, la giornata a scuola è finita, ci precipitiamo giù per le scale…finalmente andiamo a casa! I nostri occhi cercano i... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovo piano regionale della mobilità ciclistica: rete di 25 percorsi; Le piste ciclabili e i veronesi. Quanto vengono utilizzate?; Piste ciclabili, più sicurezza e connessioni: Regione rilancia il piano, focus su Sondrio; Idee per un mondo più verde: Più piste ciclabili in città. 5 piste ciclabili tutte da scoprire per itinerari mozzafiato da Nord a Sud dell’ItaliaSe vuoi goderti una passeggiata nella natura scopri le 5 piste ciclabili dagli itinerari mozzafiato, rimarrai a bocca aperta! Tra le piste ciclabili più lunghe e panoramiche d’Europa, la Ciclovia del ... blitzquotidiano.it Piste ciclabili, scopri le più belle del pianetaLa rivista di viaggi britannica TimeOut segnala i dieci percorsi ciclabili più belli al mondo. In un articolo firmato dall’autrice anglo-australiana India-Jayne Trainor, vengono descritti itinerari ... donnamoderna.com Piste Ciclabili - PisteCiclabili.com - facebook.com facebook