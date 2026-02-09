A Monza ci si sposterà sempre di più in bicicletta | le nuove piste ciclabili anche in corso Milano

A Monza cresce l’uso della bicicletta. Le nuove piste ciclabili, anche in corso Milano, stanno rendendo più facile spostarsi in modo sostenibile. La città investe su percorsi più sicuri, puntando a convincere sempre più persone a lasciare l’auto a casa. La novità arriva con il Piano urbano della mobilità sostenibile approvato nell’autunno scorso.

Nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato nell’autunno del 2024 era stato annunciato. A Monza sempre più spostamenti in bicicletta lungo tratti protetti e sicuri. Dalle parole si passerà ai fatti, grazie a quegli 8,5 milioni di euro che il Comune di Monza si è aggiudicato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La viabilità intorno alla stazione centrale di Monza cambierà radicalmente nei prossimi mesi.

Lungo numerose strade, tra cui Corso Calatafimi, sono in corso lavori per l’installazione di piste ciclabili, previsti da quasi un anno.

