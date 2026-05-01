Le nuove nomine nella Giunta la Cisl Fp ricorda i dossier ancora aperti | Personale sanitario part time involontario e stabilizzazione Asu

La Cisl Fp Sicilia ha commentato le recenti nomine all’interno della giunta regionale, sottolineando come queste decisioni chiudano un lungo periodo di incertezza amministrativa e permettano agli assessorati di riprendere pienamente le attività. La sigla sindacale segnala ancora alcuni dossier aperti, tra cui la questione del personale sanitario, il part time involontario e le procedure di stabilizzazione per i lavoratori Asu.

La Cisl Fp Sicilia esprime soddisfazione per le nuove nomine nella giunta regionale annunciate dal governo Schifani, che mettono fine a un periodo prolungato di stallo amministrativo e restituiscono agli assessorati una guida politica pienamente operativa. Il segretario generale Daniele Passanisi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Giornata della Donna, l'allarme di Cisl Liguria: "Aumenta part time involontario e calano occupate over 35"In vista della giornata della donna dell'otto marzo, la segretaria regionale di Cisl Liguria, Paola Bavoso, lancia un grido di allarme: "Nella nostra... Part-time involontario: la trappola che abbassa stipendi e pensioni delle donneQuando una donna dichiara di lavorare part-time (e magari di avere anche figli), nella maggior parte dei casi, purtroppo, non ci si stupisce nemmeno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuove nomine nella giunta regionale, la Cisl Fp Sicilia: Buon lavoro, ma ci sono dossier importanti ancora aperti; Rimpasto di giunta a Piombino, Ferrari nomina due nuovi assessori: alla Sicurezza arriva un ex generale dei carabinieri; Le nomine della Giunta nelle partecipate; Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sono. Rimpasto nella giunta regionale: tutte le reazioniPALERMO – Il governatore Renato Schifani ha ufficializzato i cambi all’interno della giunta regionale. È tornata in giunta Nuccia Albano, che guiderà l’assessorato della Famiglia, delle politiche soci ... livesicilia.it Nuova Giunta Schifani, polemica dal PD sul ritorno di Nuccia AlbanoSi riaccende il confronto politico in Sicilia dopo il rimpasto della giunta guidata dal presidente Renato Schifani. Le nuove nomine hanno suscitato la ... canalesicilia.it Petrosino, la Giunta Anastasi ha adottato lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/petrosino-la-giunta-anastasi-ha-adottato-lo-schema-di-regolamento-per-la-definizione-ag - facebook.com facebook