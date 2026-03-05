Giornata della Donna l' allarme di Cisl Liguria | Aumenta part time involontario e calano occupate over 35

In vista dell’8 marzo, la segretaria regionale della Cisl Liguria ha segnalato un aumento del part time involontario nella regione e una diminuzione delle donne over 35 occupate. La situazione viene descritta come un esempio di inverno demografico, con dati che mostrano un incremento di contratti a tempo parziale non scelti e una riduzione delle lavoratrici più mature.

In vista della giornata della donna dell'otto marzo, la segretaria regionale di Cisl Liguria, Paola Bavoso, lancia un grido di allarme: "Nella nostra regione aumenta il part time involontario e calano le occupate over 35: emergenza inverno demografico".Secondo i dati forniti dal sindacato, nel.