In molti casi, le donne che dichiarano di lavorare part-time, spesso con responsabilità familiari, rappresentano una realtà diffusa nel mercato del lavoro. Questa situazione si traduce frequentemente in una riduzione delle retribuzioni e delle future pensioni rispetto ai colleghi a tempo pieno. La problematica si inserisce in un quadro più ampio di disuguaglianze di genere e di condizioni contrattuali più svantaggiose.

Quando una donna dichiara di lavorare part-time (e magari di avere anche figli), nella maggior parte dei casi, purtroppo, non ci si stupisce nemmeno. Sembra quasi essere “scontato” che una donna lavori metà giornata. Ma non è colpa nostra: è un bias inconscio, tramandatoci da un sistema socio-culturale che penalizza e marginalizza il lavoro femminile. Trasformando, così, il lavoro in un vero e proprio part-time involontario per le donne. Vediamo di cosa si tratta nello specifico e quali sono le conseguenze. Vi raccomandiamo. "Non ho lavoro, né soldi": 3 donne che lottano contro la violenza economica. La violenza economica è uno dei modi in cui gli uomini con cui si intrattiene una relazione tossica isolano e rendono deboli le donne: ecco come r. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Part-time involontario: la trappola che abbassa stipendi e pensioni delle donne

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