Al Quirinale si sta svolgendo un procedimento di verifica riguardante un caso di richiesta di grazia. Le autorità stanno collaborando con il ministero competente per accertamenti, mentre la magistratura sta conducendo le proprie verifiche. Quando una domanda di grazia arriva al Quirinale e ottiene il parere positivo degli organi giudiziari, il Presidente della Repubblica generalmente concede il provvedimento. La situazione resta sotto osservazione in attesa degli esiti delle verifiche ufficiali.

“Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia. In questo caso la domanda era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole”. È quanto affermano fonti del Quirinale, interpellate sui nuovi sviluppi del caso Minetti. “Successivamente – prosegue la stessa fonte – sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentante alla base della domanda di grazia e del parere che l’accompagnava. Il Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere – d’intesa con il Ministero della Giustizia – che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Minetti, Quirinale: “Accertamenti d’intesa con ministero, attesa per le verifiche della magistratura”

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