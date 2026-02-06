Una targa per celebrare il traguardo dei 40 anni di attività

Confcommercio Ascom Padova festeggia con il ristorante da Cencio i suoi 40 anni di attività a Montegrotto Terme. La cerimonia si è svolta ieri, con molti clienti e amici che hanno voluto partecipare alla commemorazione. È stata scoperta una targa speciale per ricordare quattro decenni di presenza nel settore. Il proprietario del ristorante ha ringraziato tutti per il sostegno nel corso degli anni. La giornata è stata un’occasione per ripercorrere la storia e guardare al futuro.

Confcommercio Ascom Padova non ha voluto mancare alla celebrazione dei 40 anni del ristorante da Cencio di Montegrotto Terme. La delegazione della sezione territoriale delle Terme, guidata dalla presidente Elena Morello e dal segretario Dino Marchioro ha infatti consegnato una targa che, nel.

