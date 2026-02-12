Firenze celebra il suo San Valentino con una cerimonia speciale. Oggi, a Palazzo Vecchio, si sono tenute le nozze d’oro, un momento che ogni anno richiama molte coppie di anziani che rinnovano il loro impegno. La città si riempie di colori e di emozioni, mentre le coppie partecipano a questa tradizione che dura da decenni. La cerimonia è semplice, ma carica di significato, e attira l’attenzione di cittadini e turisti che assistono con rispetto a questa celebrazione.

FIRENZE – Firenze festeggia anche quest’anno il giorno di San Valentino con la tradizionale cerimonia delle nozze d’oro a Palazzo Vecchio. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio 2026. Parteciperanno oltre 500 coppie fiorentine che festeggiano quest’anno i 50 anni di matrimonio. La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento e, per motivi di capienza, sarà divisa in due turni (ore 10 e ore 16). In entrambe le occasioni sarà presente la sindaca Sara Funaro per fare gli auguri agli sposi. I mediatori di Fondazione Muse interpreteranno i ruoli di Eleonora di Toledo e Cosimo I de’ Medici per un benvenuto speciale agli ospiti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Valentino a Palazzo Vecchio: Firenze festeggia le nozze d’oro con una cerimonia speciale

