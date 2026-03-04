Le notizie più importanti di oggi 4 marzo 2026 a Latina e in provincia

Qui in breve un riepilogo di questo mercoledì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco qui il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo mercoledì 4 marzo avvenuti nel territorio pontino. - Inaugurazione dei cantieri entro il 2026, a Campoverde, per una strada che sarà gratuita. Parliamo della bretella Cisterna-Valmontone, il cui progetto e il cronoprogramma sono stati illustrati oggi a Latina dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, dal presidente della Regione, Francesco Rocca, dal commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, Antonio Mallamo.