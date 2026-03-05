Le notizie più importanti di oggi 5 marzo 2026 a Latina e in provincia

Il 5 marzo 2026 a Latina e in provincia sono avvenuti diversi eventi di rilievo. Sono state segnalate alcune modifiche alla viabilità, interventi di emergenza in diverse zone e l’apertura di nuove strutture pubbliche. Sono stati inoltre registrati alcuni incidenti e interventi di soccorso, mentre le autorità hanno comunicato aggiornamenti su diverse attività municipali. Questo breve riepilogo raccoglie i fatti principali della giornata nel territorio pontino.

Ecco un breve un riepilogo di questa giornata di giovedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di oggi, giovedì 5 marzo, a Latina e in provincia. Qui il consueto breve riepilogo in cui ripercorriamo i fatti principali della giornata che hanno riguardato il territorio pontino. - Aggredito da tre coetanei, 15enne picchiato con calci e pugni. I fatti nei pressi del centro commerciale LatinaFiori; in fuga i tre ragazzi. Il minore soccorso e portato in ospedale; indaga la polizia. - Aumentano i prezzi di benzina e gasolio, stangata anche a Latina. La mappa dei prezzi. Pesano anche sulle tasche dei pontini gli effetti scaturiti dall'attacco di Israele e Usa all'Iran.