Se la cultura rende viva Ferrara | Idee in cantiere aspettando Vasco

"Sono qui perché sono un romantico e penso che noi tutti, prima ancora che rappresentanti di imprese e strutture aziendali, siamo cittadini ferraresi: credo che in qualità di cittadini dobbiamo sostenere finanziariamente la cultura. Come? Per esempio con l’Art Bonus". Quella di Federico D’Anneo, presidente del Jazz Club Ferrara e consigliere di Impresa Cultura – Confcommercio Ferrara, è solo una delle tante riflessioni emerse l’altro giorno, all’Hotel Ferrara, durante la serata intitolata ‘La cultura rende viva Ferrara’. Si tratta del primo evento organizzato da Impresa Cultura Ferrara, coordinamento territoriale nato lo scorso anno con lo scopo di sostenere la cultura locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

