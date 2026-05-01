Le idee in campo | Prato riparta da sè Identità da valorizzare

Nel dibattito pubblico sulla crescita della città, si evidenzia la volontà di valorizzare l’identità locale, sottolineando che Prato ha caratteristiche proprie che la differenziano da Firenze. La discussione si concentra sulla necessità di puntare sulle peculiarità culturali e storiche di Prato come elementi distintivi e risorse da sviluppare per il rilancio della comunità. Nessuna dichiarazione ufficiale o intervento di figure pubbliche è stato reso noto in questa fase.

"Prato non è Firenze. Per fortuna. Prato ha un’identità ben precisa. E deve essere il nostro punto di forza". Gabriele Bresci (fino a pochi giorni fa segretario della Curia e presidente della cooperativa Prato Cultura, ruoli da cui si è sospeso) corre come candidato consigliere nella lista del Pd. Il rilancio della città, secondo Bresci, deve partire dal metodo con qui si affrontano le sfide: "Compartecipazione". "Ci sono temi urgenti per la città ma occorre uno sforzo". Parte dal commercio e dalla vitalità (leggi eventi) di Prato. "Perché non pensare, come si è fatto per il tessile, di creare una sorta di tavolo del commercio? Se le idee sono condivise da tutti, allora io credo che si possano portare avanti con un’altra prospettiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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