A marzo 2026, le unghie si orientano verso uno stile semplice, come mostrano le ultime tendenze di Pinterest e TikTok. Le ispirazioni più popolari puntano su decorazioni minimal e colori sobri, ideali per questa fase di transizione tra inverno e primavera. Durante le prime settimane del mese, molte persone scelgono di rinnovare il look delle unghie con idee pratiche e facili da realizzare.

L’identikit delle unghie di marzo? Semplici, ma mai banali. Texture leggere e colori lattiginosi e desaturati che ci regalano sempre grandi soddisfazioni Non è più inverno, ma neanche primavera. Le prime settimane di marzo sono un momento di passaggio importante, dove ci prepariamo a fiorire in vista della bella stagione. Un momento di passaggio che può essere raccontato anche dalla nostra manicure: le unghie marzo 2026 sono un vero e proprio inno alla semplicità. La manicure di febbraio ci chiedeva luce, marzo ci chiede semplicità. Spesso la semplicità è sinonimo di leggerezza, e la manicure di questo mese fa leva proprio su questo: basi lattiginose, smalto semipermanente nude e micro nail art e dettagli minimal. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie marzo 2026 richiedono semplicità. Ecco le ispirazioni da Pinterest e le idee in tendenza da TikTok

