Il centrodestra riparta da Sud e giovani

Il centrodestra intende rafforzare la propria presenza nel Sud Italia e puntare sui giovani. Durante un intervento in Parlamento, il leader del governo ha illustrato le priorità per il prossimo anno, senza entrare in dettagli specifici. La strategia si concentra sulla ripartenza delle aree meridionali e sulla creazione di opportunità per le nuove generazioni. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo a misure concrete o cronogrammi precisi in questa fase.

Giorgia Meloni in Parlamento ha delineato i principali obiettivi del governo nel prossimo anno: non mancano proposte convincenti, e soprattutto si afferma una linea europeista coraggiosa e intelligente che chiama l’Unione a sostenere le economie degli Stati membri in una situazione drammatica segnata da ben due guerre più o meno globali ancora in corso. Forse, però, per affrontare l’ultimo “miglio” dell’esecutivo andrebbe svolta, più in sede politica che parlamentare, una riflessione anche sul perché il Sì ha perso il referendum sulla legge Nordio. Non sarebbe inutile ragionare su come (nonostante un’area particolarmente qualificata della.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il centrodestra riparta da Sud e giovani Notizie correlate Calcagno indica la via: «Il calcio italiano riparta dalla crisi: servono equilibrio, giovani e programmi! Escludo quello scenario su Gravina»Mercato Juve, Elkann vuole riportare il blocco bianconero in Nazionale: il primo nome nella lista dei desideri per l’estate Bernardo Silva Juve, il... Leggi anche: Giuseppe Sala: "Il centrosinistra riparta da qui" Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dallo schiaffo al referendum alle incognite sul rimpasto, FdI riparte da Enna: i punti all'ordine del giorno. Il problema Sud per il centrodestra: paga il taglio del sussidio grillinoC'è un problema Sud per il centrodestra. Il referendum ha confermato un trend negativo per la coalizione di governo nel Mezzogiorno, con numeri preoccupanti. In Campania il No ha stravinto, con punte ... ilgiornale.it Elezioni comunali, il centrodestra sui confronti pubblici: Sud chiama Nord a Milazzo attacca, a Messina disertaLa coalizione di centrodestra di Messina evidenzia – in una nota- un’evidente contraddizione nel comportamento di Sud chiama Nord con riferimento alle condotte dei candidati sindaco nei diversi Comun ... strettoweb.com