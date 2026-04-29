Il primo maggio 2026, le principali sigle sindacali della Spezia parteciperanno insieme alla tradizionale manifestazione nel centro della città. Cgil, Cisl e Uil si ritroveranno per le strade, portando avanti la loro presenza unitaria in occasione della festa dei lavoratori. La partecipazione avviene in un momento di confronto pubblico sul tema del lavoro e delle condizioni occupazionali.

Cgil, Cisl e Uil della Spezia celebreranno unitariamente il Primo Maggio 2026 con la tradizionale manifestazione per le vie del centro cittadino. Il concentramento è previsto alle 9 in piazza Brin; da lì partirà il corteo che attraverserà il centro della città per concludersi in piazza Mentana, dove si terrà il comizio finale. A nome di Cgil, Cisl e Uil interverrà Giorgio Graziani (nella foto), segretario nazionale confederale della Cisl. Lo slogan scelto per il Primo Maggio 2026 è ’ Lavoro dignitoso ’. Al centro della giornata ci saranno i temi della contrattazione, delle nuove tutele e dei nuovi diritti per un’Italia che cambia profondamente nell’era dell’ intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindacati al corteo del 1° Maggio: "Insieme per un lavoro dignitoso"

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