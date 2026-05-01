Da lunedì entreranno in funzione le nuove Case di Comunità, strutture che offriranno servizi sanitari e sociali in un unico spazio. Questi presidii sono stati istituiti per rendere più accessibile l’assistenza alle persone, facilitando l’erogazione di cure e supporto in modo più vicino alle abitazioni. La loro apertura rappresenta un passo importante per migliorare l’organizzazione della assistenza territoriale.

Un presidio fondamentale per portare la sanità sempre più vicino alle persone, integrando servizi sanitari e sociali in un unico luogo. Da lunedì apriranno le porte delle Case della Comunità di Pontremoli a Aulla. Sono strutture sanitarie nuove dal punto di vista funzionale, rivestiranno un ruolo intermedio tra gli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia e l’ospedale, con un l’obiettivo di offrire ai cittadini un’assistenza di base complementare a quella che già ricevono dai propri medici e pediatri, assicurando così una vera continuità dell’assistenza quando gli ambulatori di questi ultimi non sono aperti, anche in orari diurni. Consentiranno di ridurre il ricorso improprio al Pronto Soccorso per problemi di salute non realmente urgenti, riducendo il sovraffollamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Case di Comunità saranno operative da lunedì

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