FOTO Case di comunità operative le prime strutture in Irpinia

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Irpinia sono state inaugurate le prime due Case di Comunità, situate a Bisaccia e Montoro, segnando l’avvio di un sistema di assistenza sanitaria più vicino ai cittadini. Queste strutture fanno parte di un progetto volto a rafforzare la rete territoriale e migliorare l’assistenza sanitaria locale. La loro apertura rappresenta un primo passo nel processo di riorganizzazione del servizio sanitario nella regione.

Tempo di lettura: 4 minuti Una rete territoriale più vicina ai bisogni dei cittadini. In Irpinia prende forma la sanità di prossimità con l’apertura delle prime due Case di Comunità di Bisaccia e Montoro. Le nuove strutture dell’Asl Avellino, previste dalla Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno aperto i battenti, come da cronoprogramma, nei comuni di Bisaccia, all’interno della Struttura Polifunzionale per la Salute di via Guglielmo Marconi, e a Montoro, nella nuova sede di via Sottana. Con l’apertura delle prime Case di Comunità l’Asl Avellino potenzia la rete sanitaria territoriale attraverso un nuovo modello di cura dedicato ai pazienti cronici e fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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