Le squadre inglesi, Manchester United e Liverpool, sono interessate a un attaccante. La Juventus sta valutando un piano per un altro giocatore, Greenwood. La trattativa tra le big d'Inghilterra e i rispettivi club si concentra su acquisti di calciatori offensivi, mentre la Juventus si concentra su un altro profilo. I dettagli delle operazioni non sono stati ancora resi ufficiali.

La Premier vuole rubare la “Vespa” a Luciano Spalletti. Liverpool e Manchester United puntano a importare in Inghilterra le sgasate di Francisco Conceiçao e non intendono fermarsi ai primi "no, grazie". In casa Juve non è ancora scattato l’allarme, ma nei colloqui con Jorge Mendes per lo svincolato di lusso Bernardo Silva (Manchester City, stesso agente di Chico) hanno capito che le voci sul 23enne figlio d’arte rischiano di diventare qualcosa di molto più serio nei prossimi mesi. A maggior ragione se lo juventino – 38 gare, 4 gol e 4 assist – dovesse mostrare il suo campionario di dribbling e sterzate anche al Mondiale. Conceiçao sta bene in bianconero, però di questi tempi è dura resistere alla ricchezza dei club britannici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le big inglesi si muovono per Conceiçao? La Juve ha un piano Greenwood. I dettagli

Notizie correlate

Greenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe l’inglese con i soldi di Chico. Tutti i dettagliGreenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe l’inglese con i soldi di Chico.

Conceicao Juve: un’altra big inglese lo segue oltre al Liverpool, ma Chico ha già deciso il suo futurodi Angelo CiarlettaConceicao Juve: un’altra big di Premier League lo segue dopo il Liverpool, ma il calciatore portoghese ha già deciso il suo futuro...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Conceicao piace molto in Premier League: altra big sulle sue tracce dopo il Liverpool; Juventus, Spalletti occhio: Liverpool e Manchester United ti soffiano il gioiellino Conceicao; Effetto Salah, il Liverpool punta Conceiçao che risponde: So di un grande club ma alla Juve sono felice; Ricordando Andrea.

Le big inglesi si muovono per Conceiçao? La Juve ha un piano Greenwood. I dettagliManchester United e Liverpool fanno sul serio per l'ala, così i bianconeri ripuntano l'asso inglese, che senza Champions non resta a Marsiglia ... gazzetta.it

La Juventus torna su Mason Greenwood: se Conceiçao va in Premier League, i bianconeri ci riprovano per la stella del MarsigliaIl portoghese è nei radar di Liverpool e Manchester United e, con le possibili partenze di Openda e Zhegrova, Spalletti andrebbe all'assalto dell'attaccante inglese ... msn.com

Secondo Tuttosport, anche il #ManchesterUnited oltre al #Liverpool è sulle tracce di Francisco #Conceiçao Nonostante il forte pressing dei club di Premier League, il futuro dell'esterno sembra essere ancora legato ai colori della #Juve Dal ritiro della - facebook.com facebook

Juventus, Conceiçao a Sky: "Eravamo l'unica squadra che oggi voleva vincere" x.com