Strade comunali al buio da mesi Fare Barga | situazione inaccetabile

Da mesi molte strade di Barga restano al buio. I residenti si trovano a fare i conti con lampioni spenti o guasti, creando disagi e situazioni pericolose. La situazione si protrae da settembre e ottobre, senza che nessuno intervenga. La gente chiede interventi immediati per ripristinare l’illuminazione pubblica.

"Dallo scorso settembre e ottobre numerose zone del territorio comunale di Barga risultano prive di illuminazione pubblica, con lampioni spenti o non funzionanti e disagi evidenti per cittadini e residenti. Una situazione più volte segnalata che, ad oggi, continua a non trovare soluzioni concrete." Lo dicono le Consigliere di opposizione di Fare Barga Lucia Morelli e Serena Carli che intervengono per denunciare lo stato di grave inefficienza del servizio, evidenziando come, a fronte di un canone annuo di circa 384mila euro, per un impegno economico complessivo di quasi 5,8 milioni di euro nell’arco dei 15 anni di contratto, versato dal Comune alla società concessionaria, ampie aree del capoluogo e delle frazioni restino al buio per settimane o mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da cinque mesi, il tratto di via Partanna Mondello tra la fabbrica Elenka e piazza Mandorle è completamente al buio, senza illuminazione pubblica.

