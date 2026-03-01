A marzo in Emilia Romagna si svolgono otto sagre dedicate a specialità locali, tra ciccioli e prodotti del mare. Le manifestazioni offrono incontri e degustazioni di piatti tradizionali, coinvolgendo le comunità di diverse zone della regione. Le date delle sagre si susseguono, segnando gli ultimi eventi invernali e l’inizio delle attività primaverili legate alla gastronomia.

Bologna, 1 marzo 2026 - Marzo in Emilia-Romagna è il mese del passaggio di testimone. Mentre l'inverno saluta con gli ultimi appuntamenti dedicati alla norcineria e ai ciccioli, la primavera inizia a farsi strada portando con sé i sapori del mare e i profumi della campagna. È il periodo in cui la tradizione celebra San Giuseppe con i dolci di pasta frolla e mostarda, ma è anche l'occasione per scoprire eccellenze come la lumaca d'élite. Dalla pianura all'Appennino, ecco gli eventi gastronomici da segnare in agenda a marzo nella nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le 8 sagre da non perdere a marzo in Emilia Romagna tra ciccioli e sapori del mare

