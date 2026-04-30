In Emilia Romagna, durante il ponte del primo maggio 2026, si svolgono numerosi eventi all’aperto che coinvolgono diverse aree verdi e spazi pubblici. Sono previsti momenti dedicati a fiori, animali e attività di movimento, offrendo opportunità di svago e socializzazione per chi desidera trascorrere la giornata all’aria aperta. Le iniziative si concentrano principalmente in città e zone rurali della regione, dove si possono scoprire diverse proposte per vivere la primavera.

Bologna, 30 aprile 2026 – In Emilia Romagna durante il ponte del primo maggio è possibile partecipare ad eventi all’aria aperta ricchi di emozioni e di movimento, con aree verdi, fiori, animali e tanto altro per vivere la primavera come si deve. In questi giorni di relax sono numerosi gli eventi e gli appuntamenti organizzati dalla regione per riconnettersi con la natura e staccare dalla quotidianità. Esperienze immersive tra musica e paesaggi floreali in Emilia Romagna . Venerdì 1 maggio, alle 16, all’antica Torre di Fornione (Bo), sulle colline tra Fontanelice e Castel del Rio, si esibirà Davide Ambrogio. Ad aprire il concerto sarà la sassofonista Laura Agnusdei, accompagnata da Edoardo Grisogani alle percussioni e live electronics.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eventi 1 maggio 2026 all’aria aperta da non perdere in Emilia Romagna

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