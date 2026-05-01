Nella serata del 30 aprile, il traffico sull’A1 e sul Grande Raccordo Anulare è risultato molto intenso, causando rallentamenti e congestioni. Per il concerto di San Giovanni previsto per il 1° maggio, alcune strade intorno a Piazza San Giovanni sono state chiuse, con divieti di transito e deviazioni per consentire l’evento. La viabilità ha subito modifiche significative in previsione dell’evento musicale.

? Cosa sapere Traffico intenso su A1 e Grande Raccordo Anulare nella serata del 30 aprile.. Chiusure stradali a Piazza San Giovanni per il concerto del 1° maggio.. Tra code sulla A1 e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, la viabilità del Lazio si prepara a un venerdì 1° maggio segnato dalle chiusure per il tradizionale concerto in Piazza San Giovanni. La serata di giovedì 30 aprile ha diverse criticità lungo le principali arterie che collegano Roma alle province. Sulla direttrice A1 Firenze Roma, il flusso veicolare tra Fabro e Orvieto ha mostrato segni di miglioramento dopo che gli operatori hanno rimosso un veicolo che aveva creato problemi nella direzione verso la capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, caos nel traffico e chiusure per il concerto di San Giovanni

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