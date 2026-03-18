Arezzo e Monte San Savino sono al centro di un intervento stradale che dura da tempo, con cantieri che si protraggono e traffico congestionato. La strada, spesso definita superstrada, ormai è conosciuta come la via della pazienza per chi la percorre quotidianamente. La situazione resta critica, con lavori che non sembrano avere una fine vicina. Le autorità continuano a monitorare la situazione senza comunicare date precise di completamento.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampaConfartigianato Arezzo C’è chi la chiama superstrada, ma ormai per molti è diventata la strada della pazienza. La Arezzo–Monte San Savino, nel tratto tra Montagnano e Alberoro, continua a essere un percorso a ostacoli fatto di corsie chiuse, deviazioni e traffico impazzito. E la domanda che rimbalza tra automobilisti, camionisti e imprenditori è sempre la stessa: ma quando finisce questa storia? La doppia corsia è chiusa da anni e come se non bastasse si è aggiunto pure il ponte di Montagnano serrato, con il traffico – compreso quello pesante – dirottato altrove. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo e Monte San Savino, la strada della pazienza finita: cantieri eterni e traffico nel caos

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