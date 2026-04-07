Nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026, la viabilità nella regione Lazio e nella capitale ha subito notevoli rallentamenti e blocchi. La strada A24 è stata chiusa a causa di un incendio, mentre sulla A1 si sono verificati alcuni incidenti che hanno causato ulteriori congestioni. Alle ore 16:25, sono stati segnalati i principali disagi alla circolazione, con traffico molto intenso su diverse arterie principali.

Il pomeriggio di martedì 7 aprile 2026 vede la viabilità della regione Lazio e della capitale colpita da diversi rallentamenti e blocchi, causati sia da incidenti che da un traffico particolarmente intenso, come riportato alle ore 16:25. L’emergenza più acuta si registra sul tratto urbano della A24, dove l’incendio di un veicolo ha causato il blocco totale della circolazione. Il fermo riguarda la direzione verso il centro, precisamente nell’area compresa tra Portonaccio e lo svincolo per la tangenziale est. I nodi critici tra il Raccordo Anulare e le arterie di collegamento. Spostandosi sul Raccordo Anulare, la situazione è complicata in carreggiata esterna, dove si formano code a tratti per l’elevato volume di mezzi tra l’uscita per via Tuscolana e i tratti successivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos traffico Lazio: A24 bloccata per incendio e A1 nel panico

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