Fausto e Iaio indagini verso la proroga | la pista delle armi nere e il possibile collegamento con l’omicidio Pecorelli

Le indagini sul duplice omicidio di Fausto e Iaio si avvicinano a una possibile proroga. Le forze dell’ordine stanno approfondendo la pista delle armi nere e valutano un possibile collegamento con l’omicidio Pecorelli. La procura di Milano sta analizzando nuovi elementi e continuano le verifiche sui movimenti sospetti e sui rapporti tra le persone coinvolte. La decisione definitiva sulla proroga dovrebbe essere presa nei prossimi giorni.

Milano, 16 marzo 2026 – La probabile e futura proroga delle indagini sul duplice omicidio di Fausto e Iaio, riaperte lo scorso aprile, rende l’idea della complessità degli accertamenti in corso per fare luce sul delitto irrisolto, che ripercorrono la pista dell’estrema destra eversiva sull’asse Roma-Milano. Indagini della Digos, coordinate dai pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti, che nella ricerca di collegamenti dopo quasi mezzo secolo hanno sondato anche la possibilità di nuove analisi su proiettili e armi utilizzate per altri fatti di sangue, con la stessa matrice, avvenuti negli Anni di piombo. Una comparazione che si scontra con la scomparsa degli otto proiettili calibro 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fausto e Iaio, indagini verso la proroga: la pista delle armi nere e il possibile collegamento con l’omicidio Pecorelli Articoli correlati Leggi anche: La pista della droga, i due cellulari, il giallo dell’arma: le indagini sull’omicidio del 25enne Sergiu Tarna nel Veneziano Leggi anche: Omicidio di Pietro Sanua: Suraci, la pista calabrese e le indagini su Ferraro. Ma rimane un cold case Contenuti e approfondimenti su Fausto e Iaio indagini verso la proroga... Argomenti discussi: Fausto e Iaio, indagini verso la proroga: la pista delle armi nere e il possibile collegamento con l’omicidio Pecorelli; Il Leoncavallo ricorda Fausto e Iaio con gli Assalti Frontali. Il Leoncavallo ricorda Fausto e Iaio con gli Assalti Frontali(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Come ogni anno, il centro sociale Leoncavallo - ora senza sede - ricorda Fausto e Iaio, i due giovani militanti uccisi nel 1978. Il presidio si terrà il 18 marzo, nell'annive ... msn.com