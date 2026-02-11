Morte di Leonardo disposta dal tribunale dei minori la riapertura delle indagini

La morte di Leonardo Calcina, il quindicenne di Senigallia, riaccende le indagini. Il tribunale dei minori ha deciso di riaprire il caso, dopo che le prime verifiche sembravano chiuse. La famiglia del ragazzo attende ora risposte chiare e giuste.

La vicenda della morte del quindicenne Leonardo Calcina, avvenuta a Senigallia nell’ottobre 2024, si riapre. Il tribunale dei minori ha disposto la riapertura del procedimento per istigazione al suicidio, a seguito di un vizio tecnico nella comunicazione dell’archiviazione ai genitori del ragazzo. Questa decisione giunge dopo che il legale della famiglia, Pia Perricci, ha scoperto l’archiviazione tramite accesso agli atti, rivelando una lacuna nella procedura che ha impedito ai genitori di essere informati della decisione presa dalla procura. La mancata notifica, seppur apparentemente un dettaglio procedurale, ha sollevato dubbi sulla corretta gestione del caso e sulla possibilità di un’indagine completa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Leonardo Calcina

Il tribunale dei minori di Ancona ha deciso di riaprire il caso di Leonardo Calcina, il quindicenne di Senigallia che si tolse la vita nel 2024.

Ultime notizie su Leonardo Calcina

