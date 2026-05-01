Il Venezia si presenta in forma ai playoff di Serie B, con la possibilità di conquistare la promozione in massima serie già questa sera al ‘Picco’. La squadra avversaria, guidata dall’allenatore, cerca un risultato che potrebbe confermare la promozione, mentre il tecnico locale punta a evitare il bis di promozioni consecutive, riconoscendo la difficoltà della sfida. La partita si preannuncia decisiva per le sorti della stagione.

È un Venezia stellare quello che oggi al ‘Picco’, potrebbe festeggiare con una giornata di anticipo la promozione in Serie A. Se il Frosinone uscirà sconfitto da Castellammare di Stabia, gli arancioneroverdi torneranno in massima serie anche perdendo al ‘Picco’. Lagunari trascinati dal bomber Adorante, vice capocannoniere del campionato con 17 reti, nonché l’attaccante italiano più prolifico insieme a Chirico del Casarano. Per il match odierno mister Giovanni Stroppa (nella foto), vicino alla sua quinta promozione in carriera (Foggia, Crotone, Monza, Cremonese), avrà tutta la rosa a disposizione, con le sole eccezioni di Bjarkason, Sidibè e Sverko, quest’ultimo sostituito da Franjic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario. Stroppa insegue uno storico ’bis’: "Non sarà facile»

Notizie correlate

Leggi anche: Pioggia di ori per l’Italia: immensa Francesca Lollobrigida, la 35enne firma uno storico bis

Leggi anche: Pioggia di ori per l’Italia: immensa Francesca Lollobrigida, la mamma 35enne firma uno storico bis

Una raccolta di contenuti

L’avversario. Stroppa insegue uno storico ’bis’: Non sarà facile»È un Venezia stellare quello che oggi al ‘Picco’, potrebbe festeggiare con una giornata di anticipo la promozione in ... sport.quotidiano.net

Venezia, Stroppa sfida il passato: Al Picco servirà attenzione ai dettagliAlla vigilia della cruciale trasferta contro lo Spezia, in programma venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15.00, il tecnico del Venezia Giovanni. tuttob.com