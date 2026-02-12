La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida porta a casa un altro oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo aver vinto i 3.000 metri, si ripete nei 5.000 metri, firmando così il suo secondo successo. La mamma 35enne dimostra ancora una volta di essere tra le migliori al mondo e riempie di gioia l’Italia.

Un altro oro, un’altra impresa. Francesca Lollobrigida vince anche i 5mila metri nel pattinaggio di velocità e conquista la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo quella nei 3mila. Una gara pazzesca della 35enne, che è partita subito fortissima, è sempre rimasta in proiezione sotto il tempo dell’olandese Merel Conijn (argento) ma alla fine ha fatto tanta, tantissima fatica nell’ultimo giro e mezzo. Lollobrigida aveva accumulato un vantaggio vicino ai due secondi nel corso della gara, ma nell’ultimo chilometro la stanchezza si è fatta sentire e ha rischiato di perdere tutto il vantaggio costruito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pioggia di ori per l’Italia: immensa Francesca Lollobrigida, la mamma 35enne firma uno storico bis

Francesca Lollobrigida conquista il primo oro per l’Italia a Milano Cortina 2026.

La squadra italiana torna a festeggiare con un oro in più.

