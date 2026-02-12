L’Italia torna a festeggiare a Milano-Cortina con una grande vittoria. Francesca Lollobrigida, 35 anni, conquista il suo secondo oro alle Olimpiadi, questa volta nei 5mila metri di pattinaggio di velocità. La campionessa romana ha battuto tutti, portando a casa un risultato storico per il paese. La sua impresa si aggiunge alla medaglia già vinta nei 3mila metri, regalando un’altra soddisfazione agli appassionati italiani.

Un altro oro, un’altra impresa. Francesca Lollobrigida vince anche i 5mila metri nel pattinaggio di velocità e conquista la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo quella nei 3mila. Una gara pazzesca della 35enne, che è partita subito fortissima, è sempre rimasta in proiezione sotto il tempo dell’olandese Merel Conijn (argento) ma alla fine ha fatto tanta, tantissima fatica nell’ultimo giro e mezzo. Lollobrigida aveva accumulato un vantaggio vicino ai due secondi nel corso della gara, ma nell’ultimo chilometro la stanchezza si è fatta sentire e ha rischiato di perdere tutto il vantaggio costruito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pioggia di ori per l’Italia: immensa Francesca Lollobrigida, la 35enne firma uno storico bis

Francesca ci stai regalando un sogno! Lollobrigida si ripete anche nei 5000 metri dopo il successo nei 3000 metri: doppio oro ai Giochi di Milano Cortina e noi siamo doppiamente felici grazie a te - facebook.com facebook

Francesca Lollobrigida oro, la sorella Giulia: “Ho preso mio nipote e sono corsa da lei perché sapevo” x.com