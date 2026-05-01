Il governo ha annunciato un investimento di un miliardo di euro destinato a incentivi occupazionali, con l’obiettivo di favorire l’occupazione tra donne, giovani e persone over 35. La misura prevede risorse specifiche per incentivare le assunzioni e promuovere la stabilità lavorativa. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente verso il mercato del lavoro, con particolare focus su gruppi più vulnerabili.

? Cosa sapere Sbarra stanzia un miliardo di euro per incentivi occupazionali a donne, giovani e over 35.. Il decreto Lavoro rifiuta il salario minimo a 9 euro per favorire la contrattazione.. A Roma, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra ha ribadito la linea del governo sul decreto Primo maggio, respingendo le critiche di Maurizio Landini e puntando su una strategia che privilegi l’occupazione stabile rispetto ai sussidi diretti. Il provvedimento, che rappresenta la quarta iniziativa legislativa del governo Meloni dal momento del suo insediamento, mira a modernizzare il mercato del lavoro attraverso un modello che cerca di bilanciare la crescita economica con la giustizia sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro, Sbarra punta su incentivi e stabilità contro i sussidi

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Festeggiare i lavoratori non basta. Bisogna difenderli. Questo significa garantire un salario che permetta di vivere, non solo di sopravvivere. Significa che andare al lavoro non debba mettere a rischio la vita. Oggi più che mai invece il 1° Maggio rappresenta la - facebook.com facebook

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