Modena | ex uffici a case ma mancano incentivi e stabilità

Modena sta convertendo ex uffici in alloggi per rispondere all’emergenza abitativa, ma la mancanza di incentivi e di regole chiare rallenta il progetto. Gli operatori del settore segnalano che senza stabilità normativa è difficile pianificare investimenti duraturi. La carenza di incentivi fiscali rende più complicato riqualificare gli edifici abbandonati. La trasformazione di spazi commerciali in residenze si scontra con ostacoli burocratici persistenti.

Modena lancia un piano per convertire ex uffici in alloggi, ma gli operatori del settore chiedono maggiore stabilità normativa Modena sta sperimentando una soluzione innovativa per affrontare l'emergenza abitativa: la trasformazione di ex uffici in alloggi residenziali. L'iniziativa, pur apprezzata per la sua generosità, solleva alcune criticità legate alla temporaneità della misura e alla mancanza di incentivi economici. Il presidente di Fimaa-Confappi, Raffaele Vosino, sottolinea la necessità di garanzie più solide per convincere i proprietari a partecipare attivamente al progetto. Il bando comunale per la riconversione degli spazi ha ricevuto meno di dieci adesioni finora, un numero che potrebbe migliorare con il tempo.