Negli ultimi tre anni il governo aveva parlato di un forte aumento di posti di lavoro, ma questa narrazione sta iniziando a mostrare segni di cedimento. Le statistiche indicano che giovani e donne continuano a essere sotto rappresentati nel mercato del lavoro, mentre il governo si orienta verso incentivi come strumento principale per sostenere l’occupazione. La situazione sembra quindi più complessa di quanto si fosse inizialmente comunicato.

Dopo aver parlato per tre anni di “boom di posti di lavoro ”, il governo ha preso coscienza del fatto che quella narrazione inizia a scricchiolare e corre ai ripari. Nel decreto Primo Maggio, che sarà appunto approvato in prossimità della festa dei lavoratori, punterà tutto sugli incentivi per assumere donne e giovani. Le due categorie che non hanno tratto vantaggio dalla crescita di questi anni, trainata in realtà dagli uomini over 50, trattenuti al lavoro anche a causa dell’aumento dell’età pensionabile a cui lo stesso governo Meloni ha contribuito tradendo la promessa di cancellare la legge Fornero (che invece è stata aggravata). L’obiettivo del governo è quindi rendere strutturali gli sgravi per under 35 e donne, che altrimenti scadrebbero uno ad aprile e l’altro a dicembre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “boom del lavoro” si sgonfia: giovani e donne ancora esclusi, il governo punta tutto sugli incentivi

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